15 легких заправок для салата из капусты

Именно заправка всегда создает существенную часть вкуса любого салата. Поэтому есть смысл попробовать разные варианты, чтобы выбрать подходящий тебе больше всего.
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