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В «Динамо» отреагировали на переход Варелы во «Фламенго»

В «Динамо» отреагировали на переход Варелы во «Фламенго»

В московском клубе выступили с официальным заявлением по поводу ухода Гильермо Варелы. Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала официальную позицию клуба по поводу самовольного перехода уругвайского защитника Гильермо Варелы во «Фламенго».

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