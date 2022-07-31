В «Динамо» отреагировали на переход Варелы во «Фламенго»

В московском клубе выступили с официальным заявлением по поводу ухода Гильермо Варелы. Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала официальную позицию клуба по поводу самовольного перехода уругвайского защитника Гильермо Варелы во «Фламенго».
В московском клубе выступили с официальным заявлением по поводу ухода Гильермо Варелы. Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала официальную позицию клуба по поводу самовольного перехода уругвайского защитника Гильермо Варелы во «Фламенго».
Свежие комментарии