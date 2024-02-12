Глава Пентагона Остин временно передал обязанности своему заместителю

Global Look Press/Po1 Alexander Kubitza/Dod Американский министр обороны Ллойд Остин, которого госпитализировали из-за проблем с мочевым пузырем, временно передал свои обязанности заместителю Кэтлин Хикс, сообщили в Пентагоне.
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