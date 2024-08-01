"Точка перелома" для ЧВК Пригожина: Трагедия в Мали была закономерной по ряду причин

Надежда Белугина

Спасибо Белоусову за быстрый и чёткий ответ. Вовремя отправленная ответка - поддержка боевого духа солдат. Мужества и успехов солдатам. Берегите себя, выполняя задачи своей страны. РОДИНА! ЛЮБИ СВОИХ ДЕТЕЙ! Надежда Белугина-Подюжская Родина! Люби своих детей! Озорных, безбашенных мальчишек, Девочек, что принцев ждут из книжек. Пусть узнают о любви твоей! Одари вниманием сполна И счастливой жизнью без обмана, Будь, не пряча прибыль по карманам, Вместе с нами ты. Для всех одна. Те, что дружбу ценят за зерно, Не прольют за нас ни капли крови, Не придут с поддержкой и любовью. С тем, кто больше даст им, заодно. Вёрткие, ползучие ужи Вдруг гадюкой могут обернуться, Не успеешь даже оглянуться, Нож в спине – и вмиг не убежишь. От отчётов подними глаза, В них лишь ложь, разбавленная влагой. Сколько зря исписанной бумаги! Лучше нам словами рассказать. Полюби нас, Родина, сейчас, Чтоб росли в заботе и вниманье, Не тогда, когда уже при званьях Пригодимся в самый трудный час. Полюби, великая страна, Не в момент, когда нужны солдаты Со своей могучей силой ратной, А в тот час, когда ТЫ нам нужна. Не гневись, ТВОЯ ошибка в том, Что бурьян пророс в заблудших душах, Про обиды на себя послушай, Ни суди сейчас… да и потом. Без тебя мужали и росли, Бизнесом отброшенные всуе. Не гордясь тобой и не ликуя, Молча по дороге рядом шли. Возле скоморохов мишуры, Блёсток и жеманства не мужского Что могло родиться в нас такого, Что полезно было б для страны? Но ведь знаешь, сохранили мы, Что дано нам Богом, не тобою, Встали вместе пред большой бедою С верой сохранившие умы. Присмотрись. Ведь мы не хуже тех, Что мигрантами зовут отныне. Но своих сравнив с сухой полынью, Не надейся на большой успех. Друг без друга нам с тобой нельзя. Верить в то нас научили войны. Мы – в тебе. Ты в нас живи достойно И люби – у нас одна стезя. © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2023 Свидетельство о публикации №123080202373