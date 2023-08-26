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«Челси» требует 8-10 млн фунтов за аренду Лукаку и не намерен платить ему даже часть зарплаты

«Челси» требует 8-10 млн фунтов за аренду Лукаку и не намерен платить ему даже часть зарплаты

Как пишет журналист The Telegraph Мэтт Лоу, сегодня утром представители «Челси» и «Ромы» встречаются, чтобы обсудить возможный переход Ромелу.

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