Жители Пушкина опасаются за свои жизни из-за ледяных дорожек во дворах

Жители Пушкинского района жалуются администрации на неубранные снег и лед во дворах. Пушкинцы ждут, что на улицах наконец-то появятся дворники, но вместо них видят только хвостатых, сидящих за рулем снегоуборочной техники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии