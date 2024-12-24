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Жители Пушкина опасаются за свои жизни из-за ледяных дорожек во дворах

Жители Пушкина опасаются за свои жизни из-за ледяных дорожек во дворах

Жители Пушкинского района жалуются администрации на неубранные снег и лед во дворах. Пушкинцы ждут, что на улицах наконец-то появятся дворники, но вместо них видят только хвостатых, сидящих за рулем снегоуборочной техники.

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