Отзыв В. Богданова на сообщения А. Галлямова на ЮТУБ-канале 18.11.2023 г.3

Отзыв В. Богданова на выступление А. Галлямова на ЮТУБ-канале 18.11.2023 г. Аббас, имейте же совесть, объясните не понятливым россиянам, почему вы постоянно ссылаетесь в своих сообщениях на политические решения Путина, якобы, умершего 23 дня назад.