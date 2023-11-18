Отзыв В. Богданова на сообщения А. Галлямова на ЮТУБ-канале 18.11.2023 г.3

Отзыв В. Богданова на выступление А. Галлямова на ЮТУБ-канале 18.11.2023 г. Аббас, имейте же совесть, объясните не понятливым россиянам, почему вы постоянно ссылаетесь в своих сообщениях на политические решения Путина, якобы, умершего 23 дня назад.
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