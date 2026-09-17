Популярного тиктокера обвинили в сексуальной эксплуатации детей

Популярному американскому блогеру и тиктокеру Карсону Дину Барри, у которого более 570 тысяч подписчиков в соцсетях, предъявили шесть обвинений по делу о предполагаемой сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего .
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