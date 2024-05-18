Русская весна
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Русская весна

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«Это катастрофа»: сигнал Путина Западу напугал кандидата в президенты США

«Это катастрофа»: сигнал Путина Западу напугал кандидата в президенты США

Ядерные учения, объявленные Россией в ответ на воинственные высказывания представителей Франции и Великобритании, совершенно обоснованны, заявила кандидат в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

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