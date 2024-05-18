«Это катастрофа»: сигнал Путина Западу напугал кандидата в президенты США

Ядерные учения, объявленные Россией в ответ на воинственные высказывания представителей Франции и Великобритании, совершенно обоснованны, заявила кандидат в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии