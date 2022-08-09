Царьград

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Жители Реутова добились отмены строительства торгового центра

Жители Реутова добились отмены строительства торгового центра

Строительство торгового центра отменили в подмосковном Реутове после протестов местных жителей. Как рассказывал «Царьград», новый магазин планировали возвести на месте сквера и парковки под окнами двух многоквартирных домов по улице Октября.

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