Жители Реутова добились отмены строительства торгового центра

Строительство торгового центра отменили в подмосковном Реутове после протестов местных жителей. Как рассказывал «Царьград», новый магазин планировали возвести на месте сквера и парковки под окнами двух многоквартирных домов по улице Октября.
Строительство торгового центра отменили в подмосковном Реутове после протестов местных жителей. Как рассказывал «Царьград», новый магазин планировали возвести на месте сквера и парковки под окнами двух многоквартирных домов по улице Октября.
Свежие комментарии