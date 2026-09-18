В Севастополе открылась школа креативных индустрий: 60 подростков начали обучение современным творческим профессиям

В Севастополе появился новый образовательный центр для творческих школьников. Талантливые подростки прошли отбор и готовы приступить к занятиям в детской школе искусств.
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