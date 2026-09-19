Кадры ликвидации живой силы и позиций ВСУ

Пресс-служба Народной милиции ДНР опубликовала видео уничтожения живой силы и позиций ВСУ. Военнослужащие 33-го мотострелкового полка 20‑й мотострелковой дивизии 8‑й гвардейской общевойсковой армии успешно выполнили боевые задачи в районе населенного пункта Новоандреевка.
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