Как проходили выборы когда-то. Я помню, был буфет и колбаса Сто грамм, да под за кусочку, ребята За брошенные в урну голоса! Концерт, кино и повсеместно в клубы Народ шёл в большинстве пешком А люди вежливы, улыбчивы, негрубы В селении деревенском, городском Денек один для выбора давался Как правило воскресный, выходной И в шесть утра участок открывался Не поздней осенью и раннею весной! Как проходили выборы когда-то.
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