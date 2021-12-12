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Депутат Никонов заявил о неготовности США защищать Украину до последнего американского солдата

Депутат Никонов заявил о неготовности США защищать Украину до последнего американского солдата

Федеральное агентство новостей / Александр Фокин Соединенные Штаты не готовы задействовать свои вооруженные силы для защиты Украины, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Вячеслав Никонов.

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