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Новости Липецка

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Более 20 млн рублей заплатят две липчанки за незаконную банковскую деятельность

Более 20 млн рублей заплатят две липчанки за незаконную банковскую деятельность

Женщины провели транзитные переводы и вывели из теневого оборота крупную сумму, скрыв доходы от финансового и налогового контроля.

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