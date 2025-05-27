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Царьград

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Ивановские ВДВ за неделю уничтожили более 50 дронов ВСУ над Часовым Яром

Ивановские ВДВ за неделю уничтожили более 50 дронов ВСУ над Часовым Яром

Ивановские гвардейцы ВДВ за неделю сбили более 50 дронов ВСУ над Часовым Яром. Военные, используя воздушные тараны и снайперский огонь, успешно предотвратили атаки, обнаруживая и уничтожая беспилотники, несущие мины на малых высотах.

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