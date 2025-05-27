Ивановские гвардейцы ВДВ за неделю сбили более 50 дронов ВСУ над Часовым Яром. Военные, используя воздушные тараны и снайперский огонь, успешно предотвратили атаки, обнаруживая и уничтожая беспилотники, несущие мины на малых высотах.
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