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ЛДПР внесет законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи

ЛДПР внесет законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким 19 августа внесет в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без российского гражданства право привозить в Россию свои семьи, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.

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