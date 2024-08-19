ЛДПР внесет законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким 19 августа внесет в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без российского гражданства право привозить в Россию свои семьи, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.