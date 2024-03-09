Минобороны: гвардии рядовой Горн сбил дрон ВСУ из стрелкового оружия

Украинский беспилотник сбили на подлете к позиции российских штурмовиков из стрелкового оружия. Огонь открыл гвардии рядовой Сергей Горн, его подразделение выполняло задачу по взятию опорного пункта противника, сообщили в Минобороны.
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