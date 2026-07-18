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Анна Хилькевич и Артур Мартиросян выиграли 5 миллионов рублей в финале шоу «Ставка на любовь»

Анна Хилькевич и Артур Мартиросян выиграли 5 миллионов рублей в финале шоу «Ставка на любовь»

Актриса Анна Хилькевич, известная по ролям в популярных сериалах, и её муж Артур Мартиросян стали победителями второго сезона экстремального реалити-шоу «Ставка на любовь» на телеканале «Пятница!».

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