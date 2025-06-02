Детям бойцов СВО из полка Росгвардии организовали прогулку на теплоходе по Казанке

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ В День защиты детей детям бойцов СВО казанского специального моторизованного полка и отдельного отряда специального назначения Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации устроили прогулку на теплоходе по Казанке.