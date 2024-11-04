Синоптики спрогнозировали снег и до +2 градусов в Москве 4 ноября

Облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег), местами гололед, местами гололедица и до +1 градуса — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 4 ноября.
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