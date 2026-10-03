Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил пилота авиакомпании Flydubai Смита Маччхара и премьер-министра Индии Нарендру Моди зажечь факел на праздновании Дня независимости.
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А почему слово "дно" с большой буквы? И где это "дно" независимости израИля, на котором надо факелы жечь?