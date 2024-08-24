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Общественный контроль оценил ход работ на объектах «Комфортного Поморья» в Холмогорском округе

Представители Общественной палаты Архангельской области, общественного совета Холмогорского округа и местной администрации посетили пять объектов, созданных в рамках этой инициативыПредставители Общественной палаты Архангельской области, общественного совета Холмогорского округа и местной администрации посетили пять объектов, созданных в рамках этой инициативыСреди них – спортивные площадки в деревне Кушово, детские игровые комплексы в деревнях Заполье и Одиночка, общественное пространство в деревне Харлово и воркаут-зона в деревне Надручей.

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