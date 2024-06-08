Юрий Ильинов

Сара в деле: новая политическая партия Германии оказывает давление на Олафа Шольца В преддверии воскресных выборов в Европейский парламент опросы показывают, что новая партия, «Альянс» Сары Вагенкнехт, или BSW, набирает около 7%, что делает его пятой по величине партией. Уже очевидно, что Вагенкнехт, окажет огромное влияние на выборы, и ее появление в качестве политической силы дает ключ к разгадке долгосрочных проблем, стоящих перед борющимся канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом пишет агентство Bloomberg. Своими резкими призывами к более ограничительной иммиграционной политике и неконфронтационной риторикой в отношении России, опытный политик нацелилась на избирателей, разочарованных мейнстримом. Успех Вагенкнехт показывает глубину разочарования центристскими партиями, а также сложную политику, в которой Шольцу приходится ориентироваться, стремясь сохранить непопулярную в народе поддержку Украины и оживить свою испытывающую трудности экономику. Поддержка новой партии Вагенкнехт примерно в два раза сильнее в некоторых бывших коммунистических восточных землях, где многие чувствуют, что федеральное правительство в Берлине их проблемы игнорирует. Такое положение создает реальное давление на Шольца, пытающегося уже не столько преуспеть, сколько выжить как политик в сложной среде. Вагенкнехт прямо об этом говорит. Если мы создадим сенсацию, я обещаю, что там, в Берлине, почувствуют давление – сказала она на митинге сторонникам. Сара в деле - оппозиционный политик прямо призывает срочно начать переговоры с Россией для достижения мира на Украине. А всех призывают к продолжению боевых действий описала как «преступников». Эта простая миролюбивая позиция уже была названа пророссийской. Напряжение в Германии растет. На фоне провальной экономической политики усилилось внутригосударственное противостояние и трения, вылившиеся в митинги и даже нападения на политиков со стороны приверженцев противоположного лагеря.