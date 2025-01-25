Как переписать сценарий своей жизни? Узнайте, что мешает вашему успеху!

Почему я наступаю на одни и те же грабли? Почему я не могу расти по карьерной лестнице, а постоянно меняю работу? Из-за чего все мои начинания всегда заканчиваются провалом? Почему меня всё время преследуют финансовые трудности? Наверняка каждый сталкивался с тем, что в жизни как будто проигрывается один и тот же сюжет.
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