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Царьград

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Экс-глава МИД Украины назвал позицию Байдена "политической импотенцией"

Экс-глава МИД Украины назвал позицию Байдена "политической импотенцией"

Огрызко раскритиковал президента США за его курс по УкраинеБывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко дал интервью "РБК-Украина".

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Опять 2побирушки,огрызки &quot; шакалят по всему миру .Они уже всех утомили своим попрашайничеством.Им наплевать на население и жизни людей Украины ,у них есть вынашмваемая годами злоба ....
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