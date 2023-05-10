«Интер» выиграл 6 матчей подряд с общим счетом 17:1. «Милан» уступил впервые за 10 игр

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Интер» обыграл «Милан» со счетом 2:0. «Нерадзурри» одержали шестую подряд победу во всех турнирах.
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