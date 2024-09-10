В Минздраве назвали симптомы заражения ортонайровирусом. Они могут включать лихорадку, мышечные боли, увеличение лимфоузлов, кровоизлияния под кожу, а также в тяжёлых случаях поражение нервной системы, вплоть до комы.
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