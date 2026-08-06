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Царьград

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Молдавия поднимет акцизы на табак и вейпы в 2027 году

Молдавия поднимет акцизы на табак и вейпы в 2027 году

Премьер-министр Молдавии Василий Тофан сообщил о планах поднять акцизы на табак и вейпы в 2027 году. Новая налоговая реформа также введёт сборы на сладкие напитки и пиротехнику, а компании в сфере азартных игр обязаны будут платить налог на оборот.

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