Молдавия поднимет акцизы на табак и вейпы в 2027 году

Премьер-министр Молдавии Василий Тофан сообщил о планах поднять акцизы на табак и вейпы в 2027 году. Новая налоговая реформа также введёт сборы на сладкие напитки и пиротехнику, а компании в сфере азартных игр обязаны будут платить налог на оборот.