Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

108 подписчиков

«Торпедо» подписало на 2 года экс-форварда СКА Савунова

«Торпедо» заключило 2-летнее соглашение с форвардом Данилом Савуновым. Контракт – двусторонний. Волжане получили права на 22-летнего игрока в результате обмена со СКА.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх