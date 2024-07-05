Федор Болтин: «Семья вдохновляет!»

Председатель Комитета по культуре Петербурга рассказал о мероприятиях, связанных с Днем семьи Новый выпуск проекта «Культура» выходит в преддверии одного из самых молодых государственных праздников России – Дня семьи, любви и верности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии