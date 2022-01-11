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В Госдуме обсудят обязательное тестирование школьников на наркотики

В Госдуме обсудят обязательное тестирование школьников на наркотики

ИЗВЕСТИЯ/ Павел Бедняков Заместитель главы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что в Госдуме планируется изучить вопрос обязательного проведения тестов для школьников и студентов на употребление наркотических веществ.

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