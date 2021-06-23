GeekBrains

2 подписчика

Свежие комментарии

  • Светлана Фролова
    Чтоб было все так просто и легко) Но если есть желание и возможность то конечно свое дело открывать стоит. Тем более ...Изучить ИИ и внед...

Финансовый аналитик - одна профессия, множество возможностей развития

От работы финансового аналитика зависит успешность компании на рынке. Он ищет нужную для этого информацию, интерпретирует, получает важные инсайты и, что главное, готовит предложения по использованию найденной информации в бизнес-процессах компании.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх