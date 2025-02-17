У Влада Лисовца обнаружили рак на поздней стадии

У известного стилиста Влада Лисовца диагностирована онкология на поздней стадии. Согласно информациям, опубликованным в Telegram-канале Mash, серьезные проблемы со здоровьем у 52-летнего Лисовца были выявлены осенью 2024 года.
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