Politico: МИД Израиля назвал правозащитников Amnesty International антисемитами

Официальный представитель МИД Израиля Лиор Хаят резко высказался о деятельности международной неправительственной организации Amnesty International, которая 26 октября осудила военные преступления, совершаемые, как выразились ее представители, всеми участниками конфликта в секторе Газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии