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  • Гарий Щерба
    РОССИЯ КОПИТ ОРУЖИЕ  как раз  ЗАЩИТИТЬСА  от  ГЕЙРОПЫ ,  там же уж  ВСЕ ПОЛИТИКИ НЕАДЕКВАТНЫЕ ...!!!Немецкий офицер: ...
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Наживаются свои же компании: на Украине не получат первый груз СПГ из США

Наживаются свои же компании: на Украине не получат первый груз СПГ из США

Подписывая любой контракт или договор с Америкой, украинцы и местные компании должны помнить и быть готовыми к тому, что в обязательные условия входят обман со стороны гегемона и следование его только своим собственным интересам.

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