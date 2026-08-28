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Калужские новости

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В Калуге стартовал ночной велопробег с тысячей участников

Более тысячи велосипедистов проехали по центральным улицам Калуги в рамках ежегодного ночного велопробега, который проходит накануне Дня города.

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