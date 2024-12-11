«Интер Майами» включил Месси, Суареса, Бускетса, Альбу и еще 8 игроков в список защищенных перед драфтом расширения МЛС

Всего в списке 12 игроков, помимо Месси в него вошли Луис Суарес, Серджи Бускетс, Жорди Альба, Дрейк Кэллендер, Томас Авилес, Давид Мартинес, Янник Брайт, Федерико Редондо, Роберт Тэйлор, Леонардо Кампана и Факундо Фариас.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии