Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Мигрантов больше не пустят "на волю"? Россия готовит жёсткий разворот с 2027 года

Мигрантов больше не пустят "на волю"? Россия готовит жёсткий разворот с 2027 года

Царьград Фото: коллаж Царьграда Депутаты предложили ужесточить условия работы мигрантов в России.

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