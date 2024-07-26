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В Кореновске может обрушиться стена женского монастыря

В Кореновске может обрушиться стена женского монастыря

Такая опасность возникла при проведении ремонтных работ.Жителей Кореновска предупредили об опасности обрушения стены здания.

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