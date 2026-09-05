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Царьград

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Авария с детьми и грузовиком в Новосибирской области: водитель погиб

Авария с детьми и грузовиком в Новосибирской области: водитель погиб

На трассе К-19р в Новосибирской области произошло смертельное ДТП: микроавтобус с десятью детьми столкнулся с грузовиком.

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