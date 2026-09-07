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Ник О’Нил: покупка Zcash сейчас напоминает приобретение BTC в 2013 году

Ник О’Нил: покупка Zcash сейчас напоминает приобретение BTC в 2013 году

Криптовалюта Zcash переживает резкий подъем: с минимума 2024 года ее стоимость выросла примерно на 7300%, а только за последний месяц цена более чем удвоилась.

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