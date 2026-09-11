Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом

Президент России Владимир Путин прибыл в Индию, в столице которой пройдет саммит БРИКС. Ил-96 российского лидера сел на базе военно-воздушных сил республики Палам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Премьер Эстонии М...
- Премьер Эстонии М...
- Ирина Яровая: Гос...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым