Власти Украины заявили об изъятии $3,3 млн со счетов Фридмана и Авена

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины списало 137 миллионов гривен (более 3,3 млн долларов) со счетов компаний, которые, как утверждает ведомство, связанны с бизнесменами Михаилом Фридманом и Петром Авеном.