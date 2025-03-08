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Власти Украины заявили об изъятии $3,3 млн со счетов Фридмана и Авена

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины списало 137 миллионов гривен (более 3,3 млн долларов) со счетов компаний, которые, как утверждает ведомство, связанны с бизнесменами Михаилом Фридманом и Петром Авеном.

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