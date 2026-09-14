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Орловские новости

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Арбитражный суд Орловской области отказал в аресте активов «Фортуны»

Арбитражный суд Орловской области отказал в аресте активов «Фортуны»

Как сообщает «Абирег», находящийся под следствием Дмитрий Плясов в судебном порядке пытался добиться ареста активов возглавляемой им ранее фирмы СЗ «Фортуна».

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