«Единая Россия» проведет в регионах патриотические мероприятия ко Дню защитника Отечества, поздравит участников СВО на передовой и в госпиталях, подведет итоги акции «Тепло для героя» и запустит курсы пилотирования БПЛА для школьников20 февраля в Волгоградской области в штабе общественной поддержки «Единая Россия» организует для кадетов и юнармейцев встречу с ветеранами спецоперации.