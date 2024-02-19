«Единая Россия» проведет в регионах патриотические мероприятия ко Дню защитника Отечества, поздравит участников СВО на передовой и в госпиталях, подведет итоги акции «Тепло для героя» и запустит курсы пилотирования БПЛА для школьников20 февраля в Волгоградской области в штабе общественной поддержки «Единая Россия» организует для кадетов и юнармейцев встречу с ветеранами спецоперации.
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