В горах Сочи на следующей неделе ожидаются дожди На побережье курорта с 5 по 11 августа прогнозируют теплую и солнечную погоду, а в горах – преимущественно дождливую.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В горах Сочи на следующей неделе ожидаются дожди На побережье курорта с 5 по 11 августа прогнозируют теплую и солнечную погоду, а в горах – преимущественно дождливую.