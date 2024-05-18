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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тандем» сыграет с DMedia на «Москвиче» в 5-м туре

18 мая, суббота «Тандем» – DMedia  – 0:0 (первый тайм) «Тандем» (стартовый состав):  Зириков, Тигиев, Чередниченко, Дьяков, Сакадеев, Каштанов, Бурдыкин, Шабичев, Егорушкин, Казанков, Пилиев.

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