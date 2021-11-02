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531 человек заболел и 29 умерли от ковида за сутки в Челябинской области

531 человек заболел и 29 умерли от ковида за сутки в Челябинской области

Всего на сегодняшний день с коронавирусом находятся на больничном 15,5 тысяч южноуральцев. В то время как антипрививочники воюют в социальных сетях с пропрививочниками, заболеваемость в Челябинской области неумолимо растет.

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