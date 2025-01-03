Разработчик Manor Lords отчитался за проделанную в прошлом году работу и рассказ...

Разработчик Manor Lords отчитался за проделанную в прошлом году работу и рассказал о планах на этотЕще задолго до выхода градостроительная стратегия Manor Lords от Slavic Magic и Hooded Horse привлекла внимание игроков, и после релиза работа над ней продолжается, о чем свидетельствует трейлер.