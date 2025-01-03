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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчик Manor Lords отчитался за проделанную в прошлом году работу и рассказ...

Разработчик Manor Lords отчитался за проделанную в прошлом году работу и рассказ...

Разработчик Manor Lords отчитался за проделанную в прошлом году работу и рассказал о планах на этотЕще задолго до выхода градостроительная стратегия Manor Lords от Slavic Magic и Hooded Horse привлекла внимание игроков, и после релиза работа над ней продолжается, о чем свидетельствует трейлер.

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